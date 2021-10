Bereits am Mittwoch zogen die Windgeschwindigkeiten an - mit ersten Auswirkungen auf das öffentliche Leben. So wurde die Autobahn 71 zwischen Ilmenau-West und Gräfenroda in beiden Richtungen für große Fahrzeuge gesperrt. Laut MDR-Verkehrsdienst dürfen hier keine Wohnmobile, Pkw-Gespanne, Lkw-Gespanne und leichte Lkw mit Hänger auf der Autobahn fahren. Wie lang die Sperrung gilt, war zunächst unklar.

Wegen des angekündigten Sturmtiefs werden am Donnerstag auch die Friedhöfe in Gera und Weimar gesperrt. Die Verwaltungen beider Städte riefen außerdem dazu auf, die Park- und Grünanlagen zu meiden, da Bäume umstürzen könnten. So seien die teilweise mehr als 200 Jahre alten Bäume in Weimar oft geschädigt, was äußerlich nicht immer zu sehen sei. Der Stadtwald in Gera sollte in den kommenden beiden Tagen gar nicht betreten werden, hieß es aus dem Rathaus.