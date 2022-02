Unwetterwarnung "Antonia" kommt mit Orkanstärke und Hochwassergefahr

Mit den Regenmengen steigt in Thüringen auch die Hochwassergefahr: Für Teile Nord-, Mittel- Südthüringens gilt derzeit eine Hochwasserwarnung. Laut Hochwassernachrichtenzentrale sind vor allem die Einzugsgebiete von Saale, Ilm und Unstrut betroffen.

Die ohnehin durch die vorangegangenen Stürme in Mitleidenschaft gezogenen und in teilweise stark aufgeweichten Böden stehenden Bäume können dabei leicht umstürzen.

Insbesondere an oberer Saale, Schwarza und Loquitz sei ab Sonntagabend und verschärft in der folgenden Nacht mit einem Überschreiten der Meldestufe 1 an zahlreichen Pegeln zu rechnen. Vereinzelt sei auch das Überschreiten des Richtwerts für die Meldestufe 2 nicht auszuschließen, hieß es.