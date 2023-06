Die Suchthilfe in Thüringen fordert mehr Suchtberater im ländlichen Raum. Das Personal müsste aber von den Kommunen finanziert werden, sagte Geschäftsführer David Fritzlar anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Suchthilfe am Donnerstag in Erfurt.

Auch wer Alkoholprobleme hat, kann die Beratungsangebote der Suchthilfe in Thüringen in Anspruch nehmen. Bildrechte: Colourbox.de

Bis zu 450.000 Einzelgespräche habe es in 30 Jahren gegeben - allein durch Berater der "Suchthilfe in Thüringen GmbH". Welche Menschen Hilfe suchen, zeige als Beispiel die Beratungsstelle in Jena: Gut zwei Drittel der Klienten seien männlich, über ein Drittel berufstätig.

Alkohol spielt große Rolle in Suchtberatung

Eine wesentliche Rolle spielt bei vielen eine legale Droge: der Alkohol. Aber auch illegale Drogen wie Cannabis und Amphetamine - etwa Crystal Meth - seien ein großes Problem. Laut Fritzlar sind die Beratungsstellen vom Land auskömmlich finanziert, aber es gebe nicht genug Berater im ländlichen Raum. Menschen zu helfen, bevor sie in eine Sucht rutschen, sei für alle Beteiligten das Beste.