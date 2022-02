Mit Plakaten und Foto-Collagen soll die Thüringer Öffentlichkeit in dieser Woche für Kinder aus suchtbelasteten Familien sensibilisiert werden. Drogenkonsum, von Zigaretten verqualmte Wohnungen, keine regelmäßigen Mahlzeiten, keine Umarmungen, wechselnde Bezugspersonen, kein geregelter Tagesablauf, fehlende Bindungen - all das würden Kinder erfahren, die in Familien aufwachsen, in denen die Eltern Drogen konsumieren oder anderweitig suchtkrank sind, teilte das Thüringer Familienministerium am Sonntag in Erfurt mit.

Kinder der Sucht ihrer Eltern oft hilflos ausgeliefert

Die bundesweite Aktionswoche für Kinder aus Suchtfamilien lenke jährlich in der Woche um den Valentinstag (14. Februar) die Aufmerksamkeit auf diese Kinder. Diese seien den Auswirkungen der Sucht ihrer Eltern oft hilflos ausgeliefert und brauchten besondere Unterstützung.

Alkoholismus beeinflusst immer auch andere Familienmitglieder. (Symbolfoto) Bildrechte: IMAGO

Unter dem Slogan "Schau hin!" sollen in Erfurt unter anderem Plakate an Bus- und Straßenbahnhaltestellen auf das Thema aufmerksam machen. Die "SiT - Suchthilfe in Thüringen" hat zudem gemeinsam mit der Thüringer Sozialministerin Heike Werner (Linke) und sieben Kommunen eine Foto-Collage zum Thema erstellt.

Drei Millionen Kinder und Jugendliche betroffen