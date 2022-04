Die Dunkelziffer, so schätzt Sebastian Weiske, Leiter der Thüringer Landesstelle für Suchtfragen (TLS), ist deutlich höher. "Außerdem waren 2020 viele Beratungsstellen wegen der Pandemie geschlossen, das macht sich in den Zahlen bemerkbar. Wir rechnen aber 2021 mit viel mehr Kindern und Jugendlichen, die deshalb in die Beratung kommen", sagt Weiske. Noch sind aktuelle Zahlen dazu nicht veröffentlicht.

Diesen Eindruck bestätigt auch Judith Vockrodt-Reich, Suchttherapeutin im Jugendprojekt Boje in Mühlhausen. Allein in den vergangenen zwei Jahren haben sich zehn Familien mit dem Problem der exzessiven Mediennutzung an sie gewandt. In diesem Jahr sind es schon drei Jugendliche, die die Therapeutin aktuell betreut. "Bei vielen fällt es wirklich das erste Mal so richtig auf, wenn sich das schulische Verhalten ändert, keine oder nur wenige Hausaufgaben gemacht werden, Fehltage hinzukommen", nennt Vockrodt-Reich erste Anzeichen einer Sucht.