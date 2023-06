Die Mitarbeiter des Getränkeherstellers Thüringer Waldquell in Schmalkalden bekommen mehr Geld. Die Löhne werden bis Februar 2027 an die Tarife im hessischen Stammbetrieb in Bad Vilbel angeglichen. Das teilten Unternehmen und Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) nach der dritten Verhandlungsrunde am späten Dienstagabend mit.