Wegen des großen Besucheransturms reichten zum Ballonglühen am Samstag die Parkplätze nicht aus und Besucher mussten wieder nach Hause geschickt werden. Das Parken an Straßenrändern war wegen der erhöhten Brandgefahr verboten.

Erstmals hatte Heldburg eine Deutsche Meisterschaft im Ballonsport ausgerichtet, an der insgesamt 33 Teams teilgenommen haben. Vor allem die starken Winde am Abend machten den Sportlern zu schaffen. Wie Swen Gaudlitz von Thüringer Ballonsportclub sagte, trennte sich beim Manövrieren die Spreu vom Weizen. In zwei Jahren soll es in Heldburg wieder eine Montgolfiade geben.