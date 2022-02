Trotz Zerstörung Hoffnung für Pferde-Ranch in Einöd nach dem Feuer

Mit gemischten Gefühlen denkt Tina Holland-Cunz an die Nacht zum 9. Januar zurück. Mitten in der Nacht bricht im Wirtschaftsgebäude der Pferderanch ein Feuer aus. Die Flammen greifen blitzschnell vom Dach auf das ganze Haus über. "Als der Anruf kam, hab ich nur an mein Pferd gedacht", sagt Holland-Cunz.

Diesen Anblick wird Tina Holland-Cunz so schnell nicht vergessen. (Archivbild) Bildrechte: News5/Ittig