Im Jahr 2025 jährt sich der Bauernkrieg und der Todestag des mitteldeutschen Reformators Thomas Müntzer zum 500. Mal. Daran erinnert der MDR mit diesen Angeboten:



Podcast, Dokumentation und Dialogevent

Vor 500 Jahren brennen in weiten Teilen Deutschlands Kirchen, Klöster und Burgen. Zehntausende Aufständische ziehen damals in den Krieg. Sie fordern von Adel und Kirchenmacht bessere Lebensbedingungen, mehr Gerechtigkeit – und Freiheit! Der vierteilige Podcast "Das war der Bauernkrieg" (MDR/SWR/BR) arbeitet die Ereignisse auf, stellt regionale Bezüge her, lässt namhafte Historiker zu Wort kommen und nimmt auch die erinnerungspolitische Dimension in den Blick. Ab dem 28. Februar in der ARD Audiothek.



Wie alle Kriege wird der Bauernkrieg meist als Geschichte von Männern erzählt. Die Dokumentation "Die Frauen des Bauernkriegs" (Yellow Table Media/ARTE/MDR/SWR/PRE-TV) legt den Fokus auf die Frauen, die damals den Kampf für Freiheit und Mitbestimmung aufnahmen. Sie blieben Jahrhunderte fast vergessen – und sind doch als Role Models für engagierte Frauen unserer Tage zu lesen. Die Dokumentation ist am 10. Mai auf ARTE und am 18. Mai um 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen und in der ARD Mediathek zu sehen. Geplant ist eine außergewöhnliche Dialogveranstaltung im Sendegebiet mit Einblicken in Doku und Podcast.



Musikalische Events und Live-Übertragungen

Mit zwei Konzerten in Stolberg, der Geburtsstadt Thomas Münzers, gedenkt der MDR-Musiksommer den vielfältigen Jubiläums-Aktivitäten rund um den Bauernkrieg. Bei MDR KULTUR wird zudem der Gedenkgottesdienst aus Bad Frankenhausen am 18. Mai übertragen. Darüber hinaus überträgt der MDR für die ARD den Gottesdienst zum Reformationstag (31. Oktober) aus Allstedt, der ebenfalls den Bauernkrieg thematisiert.