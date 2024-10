Die Autohaus-Gruppe Staffel mit Sitz in Hildburghausen ist in finanzielle Schieflage geraten und hat Insolvenz angemeldet. Die eingeschaltete Rechtsanwaltskanzlei FRH teilte mit, der Geschäftsbetrieb laufe an allen Standorten weiter und es würden nun Sanierungsmöglichkeiten geprüft.