Der tödliche Unfall am Freitag nahe Schleusingen im Kreis Hildburghausen ist offenbar durch gesundheitliche Probleme des Fahrers ausgelöst worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 56-jährige Fahrer eines Kleintransporters in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Die Beamten vermuten, dass dem Mann schlecht geworden war und deshalb die Kontrolle über das Auto verloren hatte.