Wetter Blitz schlägt im Landkreis Hildburghausen in Wohnhaus ein

Bei einem starken Gewitter ist am Montagabend ein Blitz in ein Wohnhaus in Schweickershausen im Landkreis Hildburghausen eingeschlagen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, entstand dadurch ein Schwelbrand im Dachstuhl. Die Feuerwehr musste Teile des Daches abdecken, um an den Schwelbrand zu gelangen. Eine Bewohnerin erlitt einen Schock und wurde vom Rettungsdienst behandelt. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte mehrere Stunden.