Seit dem Wintersturm Friederike im Januar 2018 herrscht Krieg in den Thüringer Wäldern. Mathias Stürtz ist Waldschutzexperte im Forstlichen Forschungs- und Kompetenzzentrum von Thüringenforst in Gotha. Die martialischen Worte seien durchaus angebracht. Denn solch ein Schadensausmaß, wie sie der Borkenkäfer in den vergangenen Jahren im Thüringer Wald angerichtet hat, hätte sich Stürtz in seinen schlimmsten Alpträumen nicht vorstellen können. "Das sprengt komplett den Rahmen", so Stürtz.