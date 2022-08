Bei Goßmannsrod im Landkreis Hildburghausen hat sich am Sonntagnachmittag ein Flächenbrand entwickelt. Aktuell brennen nach Angaben der Feuerwehr rund 20.000 Quadratmeter Land. Das entspricht in etwa der Fläche von 16 Olympischen Schwimmbecken.

Immer wieder hat es in Thüringen in den vergangenen Wochen gebrannt. (Symbolbild) Bildrechte: MDR/David Breidert

Wegen der anhaltenden Hitze und Trockenheit kommt es immer häufiger zu Flächenbränden in Thüringen. Allein in der vergangenen Woche musste die Feuerwehr zu Bränden unter anderem bei Saalfeld, Lauscha und Gotha ausrücken. Erst am Sonntagmorgen brannte es zudem an der A73 bei Eisfeld.