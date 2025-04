Im Heldburger Stadtteil Hellingen im Kreis Hildburghausen ist am Donnerstagnachmittag eine Scheune in Flammen aufgegangen. Laut Polizei wurde das Feuer gegen 15:30 Uhr gemeldet. Nach Angaben der Feuerwehr vor Ort wurde niemand verletzt. Die Löscharbeiten dauern an. Informationen zur Brandursache und zum Schaden gibt es bisher nicht.