Im Gewerbepark Hildburghausen brennt es in einem Spänebunker. Wie die Feuerwehr mitteilt, hat es am Dienstagmorgen einen Funkenschlag beim Aufheizen der Maschinen gegeben. Daraufhin sei die Feuerwehr gerufen worden, die in den gelagerten Holzhackschnitzeln aber zunächst kein Feuer feststellen konnte.