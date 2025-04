Die Polizei hat einen mutmaßlichen Brandstifter aus Eisfeld (Landkreis Hildburghausen) gefasst. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Coburg mitteilten, haben sie den 69-Jährigen bereits am Dienstagmorgen mit einem Durchsuchungsbeschluss in Eisfeld konfrontiert.

Eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion Suhl teilte auf MDR THÜRINGEN Anfrage mit, dass der Mann auch mehrere Brände in Südthüringen eingeräumt hat. Er soll unter anderem für einen der ersten Flächenbrände in Thüringen in diesem Jahr verantwortlich sein.