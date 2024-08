In Schleusingen (Kreis Hildburghausen) beginnen am Montag die Arbeiten an der Schlossbrücke. Die historische Brücke zur Bertholdsburg ist nach Angaben der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten einsturzgefährdet und muss dringend saniert werden. Aktuell wird sie nur noch durch Notstützen gehalten.

