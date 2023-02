Kaum jemand hat in dem ganzen Verfahren um die Abwahl des Bürgermeisters so viel Schelte abbekommen wie SPD-Stadtrat Ralf Bumann. Noch am Abend des Bürgerentscheids sprach Innenminister Georg Maier (SPD) von einem "Flurschaden", der durch die Abwahl entstanden sein soll. "Aus Landessicht mag das ja so sein, wenn man einen Koalitionspartner hat, dem das vielleicht nicht so gefällt. Da ist man ja in einer Zwickmühle. Aber Flurschaden? Hier in Hildburghausen sehe ich den nicht", so Bumann. Im Gegenteil hätten jetzt die Bürger darüber abgestimmt, ob sie den Bürgermeister behalten wollen oder nicht. Das sei Demokratie.