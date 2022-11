Kummer wird eine schlechte Amtsführung vorgeworfen. So sollen unter anderem Missstände in Kindergärten auf sein Konto gehen. Immer mehr Bürger würden sich an die Stadträte wenden, weil sie mit der Arbeit des Bürgermeisters unzufrieden sind. Der Bürgermeister selbst durfte sich nicht an der Diskussion beteiligen.