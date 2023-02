Das Abwahlverfahren hatte der Hildburghäuser Stadtrat im Dezember in Gang gesetzt, nun stimmen die Bürger über die Zukunft Kummers ab. Die Hürden für eine Abwahl sind hoch. In Hildburghausen gibt es rund 10.000 Wahlberechtigte.

Um Kummer aus dem Amt zu heben, müsste nicht nur die Mehrheit mit Ja stimmen, sondern deren Zahl muss mindestens 30 Prozent der Wahlberechtigten erreichen. Also müssten sich mehr als 3.000 Menschen gegen Kummer aussprechen.

Die Situation in Hildburghausen ist verfahren und ähnelt einer Fußballmannschaft im verzweifelten Kampf gegen den Abstieg. Ob ein neuer Trainer die Lösung ist, weiß jedoch keiner.

Tilo Kummer werden vor allem eine schlechte Kommunikation und ein miserabler Führungsstil vorgeworfen. "Er nimmt uns einfach nicht mit und stellt uns in den Sitzungen vor vollendete Tatsachen", sagt zum Beispiel Stadtrat Michael Reichardt von der Wählergruppe Feuerwehr. Brigitte Wütscher von der Fraktion Pro HBN geht sogar noch weiter. "Wenn er einen Beschluss durchdrücken will, sagt er uns oft nicht die ganze Wahrheit. Meist kommt dann das Argument, dass sonst Fördermittel verfallen oder irgendwelche Fristen ablaufen", so Wütscher.