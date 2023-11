Der neue Leiter des Deutschen Burgenmuseums, Wilfried Keil, will das Museum im Kreis Hildburghausen auch international bekannter machen. Bei MDR KULTUR sprach er über seine Ziele in seiner neuen Position: "Ich bin als Kunsthistoriker national und international gut vernetzt, und das will ich auch ausnutzen, um Leute hierherzulocken. Ich denke, sobald internationales Publikum kommt, spricht sich das auch stärker rum."