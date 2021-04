Bundestagswahl Zweiter Südthüringer CDU-Kreisverband für Maaßen-Kandidatur

Der CDU-Kreisverband Hildburghausen-Henneberger Land hat sich am Montagabend für den ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen als Bundestagskandidaten für den Wahlkreis 196 ausgesprochen. Wie der Kreisvorsitzende Christopher Other MDR THÜRINGEN sagte, gab es eine Gegenstimme und zwei Enthaltungen. Nach Schmalkalden-Meiningen ist Hildburghausen der zweite Kreisverband, der Maaßen offiziell für die Nominierung am 30. April vorschlägt.

Der Suhler Kreisverband will einen eigenen Kandidaten aus der Region vorschlagen, und in Sonneberg gehen die Meinungen nach Angaben des Kreisvorsitzenden Danny Dobmeier auseinander. Dort soll in den nächsten Tagen abgestimmt werden. Hans-Georg Maaßen, von 2012 bis 2018 Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, war 2018 nach relativierenden Äußerungen über ausländerfeindliche Angriffe in Chemnitz in die Kritik geraten. Kurz darauf wurde er von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in den einstweiligen Ruhestand versetzt.