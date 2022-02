Der am vergangenen Montag in Hildburghausen gestartete Bürgerdialog soll fortgesetzt werden. Wie Mitorganisator Florian Kirner MDR THÜRINGEN sagte, wird es am Montagabend in einer Woche erneut ein Friedensgebet vor der Christuskirche geben. Laut Kirner sei es wichtig, dass die Menschen ihre Meinung zur Corona-Politik sagen. Es habe sich in der Vergangenheit zu viel Frust und Wut angestaut. Darüber müsse geredet werden.