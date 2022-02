Protest gegen Corona-Regeln Verletzte nach Demo in Hildburghausen: Vorwürfe gegen Polizei

Bei unangemeldeten Demonstrationen in Thüringen am Mitwoch hat es verletzte Polizisten und Demonstranten gegeben. Vor allem in sozialen Netzwerken wird der Polizei gewalttätiges Vorgehen vorgeworfen. Es wird unter anderem behauptet, eine Frau soll in Hildburghausen schwer am Kopf verletzt worden sein. Die Suhler Polizei ermittelt zu den Vorfällen.