Eine bei einer Demonstration in Hildburghausen verletzte Frau hat das Krankenhaus wieder verlassen. Wie eine Sprecherin des Klinikverbundes Regiomed MDR THÜRINGEN sagte, wird sie nicht mehr stationär behandelt.

Bei einer nicht angemeldeten Demonstration in Hildburghausen vergangene Woche war eine Frau verletzt worden. Sie wurde mittlerweile wieder aus dem Krabkenhaus entlassen.

Die Frau war nach MDR THÜRINGEN-Informationen am Mittwoch vergangener Woche bei einer nicht angemeldeten Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in ein Gerangel mit der Polizei geraten und gestürzt. Sie kam laut Regiomed mit leichten Kopfverletzungen ins Krankenhaus nach Hildburghausen, wurde dann aber für weitere Untersuchungen in die Klinik nach Lichtenfels verlegt.