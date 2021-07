Im Landkreis Hildburghausen ist die Sieben-Tage-Inzidenz erneut gestiegen. Das Robert Koch-Institut meldete am Dienstag einen Wert von 31,6. Damit liegt der Landkreis weit über den Werten der meisten Regionen in Thüringen. Das Landratsamt führt die Zahlen auf einzelne Fälle in Schulen und Familien zurück. Wie ein Sprecher MDR THÜRINGEN auf Anfrage mitteilte, wurden alle Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt und getestet. Ein größeres Ausbruchsgeschehen soll so laut Landratsamt verhindert werden.