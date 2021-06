Im Landratsamt wird solche Kritik nur sehr ungern gehört. Sie sei auch nicht richtig, ließ Landrat Thomas Müller (CDU) per Pressemitteilung verkünden. Den Angaben zufolge gibt es im Landkreis keine Ausbrüche von Corona-Infektionen in Schulen, Kindergärten oder Seniorenheimen. Stattdessen mache der private Bereich große Sorgen. Müller nennt die beiden Dörfer Rieth und Gompertshausen im Heldburger Unterland. Bei jeweils etwas mehr als 300 Einwohnern haben sich in kurzer Zeit sechs und acht Einwohner mit dem Coronavirus infiziert.

Was genau da in den beiden Orten im südlichsten Zipfel des Kreises passiert ist, bleibt unklar. Wie ein Sprecher des Landratsamts auf Nachfrage sagte, gibt es Hinweise darauf, dass Corona-Regeln nicht eingehalten wurden. Aber den Menschen im Heldburger Unterlande den Schwarzen Peter zuzuschreiben, funktioniert nicht. Die Infektionszahlen verteilen sich auf den ganzen Landkreis. Geht die Entwicklung so weiter, könnte Hildburghausen kommende Woche der einzige Landkreis in Deutschland sein, in dem die Bundesnotbremse angezogen bleibt. Gaststätten und Hotels oder Freizeiteinrichtungen bleiben bis auf Weiteres geschlossen.