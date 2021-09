In den Landkreisen Hildburghausen und Suhl müssen strengere Corona -Regeln aufgestellt werden. Nach dem Thüringer Frühwarnsystem erreichten die kreisfreie Stadt Suhl und der Landkreis Hildburghausen am Sonntag die Warnstufe "Gelb", wie aus einer Übersicht des Gesundheitsministeriums hervorgeht.

In beiden Kreisen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag an mehr als drei Tagen über dem Schwellenwert von 35. Zugleich hat die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz an drei Tagen nacheinander ebenfalls die Warnstufe 1 erreicht. Das heißt, es liegen auf 100.000 Einwohner gerechnet mehr als vier Covid-19-Patienten im Krankenhaus. Konkret sind es im Landkreis Hildburghausen mehr als neun, in Suhl mehr als acht.