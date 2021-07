Wegen der vergleichsweise geringen Impfquote im Landkreis Hildburghausen hat Landrat Thomas Müller (CDU) die Kassenärztliche Vereinigung (KVT) um Hilfe gebeten. In einem Brief an die KVT regte Müller unter anderem eine bessere Impfaufklärung sowie den Einsatz mobiler Impfteams an.

Gerade weil der Landkreis Hildburghausen enorm von der Corona-Pandemie betroffen war, sei die geringe Impfbereitschaft für ihn unverständlich. An vielen Stellen fehlten Lösungen, um das Impfen voranzutreiben. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums lag die Impfquote bei der Erstimpfung gegen das Coronavirus im Kreis am Montag bei 39 Prozent. Das war die niedrigste Quote thüringenweit. Auch bei der zweiten Impfung ist der Kreis mit 31,9 Prozent landesweites Schlusslicht. Zum Vergleich: In Erfurt waren am Montag 61 Prozent zum ersten Mal und 53,7 Prozent zum zweiten Mal geimpft.