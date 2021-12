Martin Kahle, Inhaber vom Schnitzelhaus in Crock in der Gemeinde Auengrund, nennt die Situation ein "blankes Chaos". Bei ihm waren für die kommenden Tage und Wochen schon zahlreiche Reservierungen eingegangen, sodass er dementsprechend Lebensmittel eingekauft hat. Vieles davon wird jetzt wohl oder übel in der Tonne landen.

Auch Thomas Müller (CDU), Landrat in Hildburghausen, sieht die Schließung der Gastronomie kritisch: "Ob das zielführend ist, halte ich für fraglich". Wegen der Vorgaben des Freistaats sei der Landkreis jedoch dazu gezwungen worden. Die allermeisten Gastwirte hätten laut Müller mit vorbildlichen Hygienekonzepten gearbeitet und die 2G-Regeln eingehalten und kontrolliert. Zudem würden die Statistiken auch zeigen, dass ein Großteil der Infektionen in den Schulen passierten. Müller hätte sich daher einen anderen Ansatz gewünscht: "Ich wäre dafür gewesen, die Ferien vorzuziehen."

Trotz allem möchte Martin Kahle nicht den Kopf in den Sand stecken: "Wir versuchen durchzuhalten, egal wie." Er hofft jetzt auf Unterstützung der Politik, um die Einbußen zu kompensieren. "Wir wollen uns nicht bereichern, wir wollen nur unsere Läden behalten." Auch Satwinder Singh aus Hildburghausen will nicht aufgeben: "Im Burghof steckt mein ganzes Herz."

In den vergangenen Tagen zeigt sich mit Blick auf die Infektionszahlen auch in Hildburghausen ein rückläufiger Trend. Ob der sich als stabil erweisen wird, ist ungewiss. So oder so werden sich die Gastronomen in Hildburghausen noch eine Zeit gedulden müssen, denn Öffnen geht nach aktueller Verordnung erst wieder, wenn der Inzidenzwert an sieben aufeinander folgenden Tagen unter 1.500 liegt.