Der Landkreis Hildburghausen lockert ab Freitag wegen der gesunkenen Infektionszahlen die Corona-Regeln. Wie ein Sprecher der Kreisverwaltung am Mittwoch mitteilte, wird der Inzidenzwert von 1.000 ab Donnerstag für sieben Tage in Folge unterschritten. Daher entfallen ab Freitag die zusätzlichen Corona-Regeln für Hotspots, beispielsweise 2G+ in der Gastronomie und bei körpernahen Dienstleistungen oder die FFP2-Maskenpflicht in verschiedenen Bereichen, etwa im Einzelhandel. In keinem der 22 Thüringer Landkreise und keiner der kreisfreien Städten liegt die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit über 1.000.