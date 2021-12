Daneben wird auch in den Briefen der Leser Misstrauen geschürt: "Wir warten nur darauf, dass dieses Lügengebäude eines Tages krachend zusammenbricht", heißt es beispielsweise. Ein anderer Leser meint: "Die plumpe Meinungsmanipulation und Desinformation in den Medien nimmt mittlerweile ein erschreckendes Ausmaß an." Oder es wird gefragt: "Dachtet ihr, wir merken es nicht, dass wir in einer Diktatur mit vorgeschriebenen Atemzügen leben?" Solchen Positionen wird in dem Blatt nur sporadisch widersprochen.

"Gift unters Volk zu bringen"

Auf Anfrage von MDR THÜRINGEN sagte der Chef des Thüringer Verfassungsschutzes, Stephan Kramer, über die Südthüringer Rundschau: "Solche Lokalblätter mit hoher Auflage - und dieses insbesondere - wird von der Querdenkerszene und bekannten Extremisten benutzt, um ihr Gift unters Volk zu bringen." Kramer meint damit unter anderem Leserbrief-Schreiber, die mittels "Rundschau" "Reichsbürger"-Positionen verbreiten.

"Reichsbürger" Die sogenannten Reichsbürger erkennen das Grundgesetz und die deutschen Behörden nicht an und behaupten die Bundesrepublik sei kein Staat, sondern eine Firma.

In der Südthüringer Rundschau heißt es in diesem Sinne: "Gemäß Urteil vom Bundesverfassungsgericht ist das 'Deutsche Reich' von vor 1918 nicht untergegangen, die BRD ist nicht ihr Rechtsnachfolger, sie ist lediglich identisch mit dem 'Völkerrechtssubjekt' 'Deutsches Reich' (unter Adolf Hitler)!" In einem weiteren Leserbrief wird behauptet, dass "die Mitarbeiter im Landrats(amt?) Hildburghausen nur bei einer Firma" angestellt seien. Ein überlanger "Reichsbürger"-Leserbrief - in dem unter anderem gefragt wird, ob Hitler ein Erfüllungsgehilfe des Vatikans war - zog sich über drei Ausgaben. Dazu passt, dass der "Kopp-Verlag" Werbung in der "Rundschau"-Online-Ausgabe schaltet. Der Verlag führt pseudowissenschaftliche und verschwörungstheoretische Literatur.

Neben dem Verfassungsschutz sieht auch Johannes Kiess, Extremismusforscher an der Universität Leipzig, die publizistische Ausrichtung der Südthüringer Rundschau kritisch. Der Soziologe erkennt in manchen Leserbriefen "eindeutige Falschnachrichten".

Diese sind in der breiten Öffentlichkeit immer wieder Ausgangspunkt für die verbreiteten Verschwörungserzählungen über die Covid19-Pandemie. Dabei handelt es sich aus meiner Sicht weniger um Meinungen, als um eindeutige Versuche, die Debatte zu eskalieren. Gefährlich werden diese Äußerungen, wenn diejenigen, die die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen kontrollieren sollen, verleumdet werden. Johannes Kiess, Extremismusforscher an der Universität Leipzig

Organisierte "Querdenker" finden in der "Rundschau" zumindest wohlwollende Erwähnung. In einem redaktionellen Artikel beispielsweise wurde nach "Zeugen"-Aussagen gesucht. Damit solle "Strafanzeige beim Internationalen Strafgerichtshof wegen Corona Schockmaßnahmen" gestellt werden. Zur Begründung ist die Rede von "unzähligen Opfern der sogenannten Impfung". Ein angebliches "Verbrechen gegen Menschlichkeit" müsse untersucht werden. Der redaktionelle Beitrag endet mit dem Aufruf: "Bitte senden Sie das unterschriebene Dokument schnellstmöglich an: Dr. med. Walter Weber." Weber gehört der Gruppierung "Ärzte für Aufklärung" an, die wiederum zum Netzwerk von "Querdenken711" zählt, das vom Verfassungsschutz beobachtet wird.

Die Methode Leserbrief

Verantwortlich für die Inhalte der Südthüringer Rundschau ist Chefredakteur und Verlagsgeschäftsführer Alfred Emmert. Hinter jeden Leserbrief setzt er den Hinweis: "Leserbriefe spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wieder". Emmert übersieht dabei allerdings, dass seine Verantwortlichkeit nicht nur für den redaktionell bearbeiteten Teil gilt, sondern eingeschränkt auch für Leserbriefe oder Anzeigen. So bleibt Emmert aus presserechtlicher Sicht mindestens als Verbreiter der Inhalte verantwortlich. Aus dieser sogenannten Verbreiterhaftung können sich presserechtliche Ansprüche Betroffener ergeben.

Um die Aufmerksamkeit auf Leserbriefe zu lenken, verwendet Emmert diese Texte nicht selten als "Aufmacher" auf der ersten Seite. Auch online werden Leserbriefe - in der Rubrik "Aktuelle Nachrichten" - tagelang an oberster Stelle gehalten. Bei dieser Methode kommt es zwar auf jeden Einzelfall an, dennoch fragt sich, ob Emmerts distanzierende Hinweise, der Verwendung von Leserbriefen als "Aufmacher" widersprechen. Auf MDR-Anfrage teilte Emmert dazu mit: "Kommentare unserer Leser - egal ob sie stimmen oder nicht - machen wir uns genauso wenig zu eigen, wie sich der MDR jeden Stuss zu eigen macht, den irgendjemand in MDR-Kameras spricht. Wir gewähren aber jedermann das Recht, seine Meinung zu äußern und zwar selbst dann, wenn er Unsinn redet." Nach eigenen Angaben liegen weder der Thüringer Landesmedienanstalt (zuständig für die Online-Ausgabe) noch dem Deutschen Presserat Beschwerden über das Blatt vor. Nach Recherchen von MDR THÜRINGEN finden sich darin keine strafbaren Inhalte, die nicht von der Pressefreiheit gedeckt sind.

Auslagestellen distanzieren sich

Laut Kurier-Verlag liegt oder lag die "Rundschau" zur kostenlosen Mitnahme in Tankstellen, Rathäusern, Geschäften oder Supermärkten im Landkreis Hildburghausen aus. Inzwischen aber sind mehrere Auslagestellen auf Distanz zu dem Blatt gegangenen und untersagen die weitere Auslage in ihren Einrichtungen. So wie die Deutsche Post AG, die mit einem Partner eine Filiale in Brattendorf betreibt. Ein Konzern-Sprecher teilt auf Anfrage mit: "Der Partner wird die besagte Publikation ab sofort nicht mehr in seiner Post-Partnerfiliale auslegen. Wir haben eine deutliche Verwarnung ausgesprochen, aber der Partner bleibt im Spiel, weil er sich künftig an die Spielregeln halten will. Damit ist das Thema aus unserer Sicht erst einmal geklärt; wir werden aber weiter genau hinschauen."

Landrat Müller: Auslage der Südthüringer Rundschau kontraproduktiv