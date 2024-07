Anders als die "Thüringer Rose" ist der Sonderpreis für den Thüringer Demografiepreis mit 5.000 Euro dotiert. Der mit 12.000 Euro dotierte Hauptpreis geht an die Bibliothek in Gera - für den digitalen Dienstag, bei dem sich Senioren beispielsweise am Computer fit machen können. Weitere Preise gehen nach Bad Köstritz und Flurstedt.