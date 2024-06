In Hildburghausen sind am Mittwochabend rund 300 Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Aufgerufen zu der Demonstration auf dem Marktplatz hatte das Bündnis für Demokratie und Weltoffenheit Kloster Veßra.

Bei der Landratswahl in Hildburghausen hat es der bundesweit bekannte Neonazi Tommy Frenck in die Stichwahl geschafft. Der Gastwirt tritt am Sonntag gegen den Kandidaten der Freien Wähler, Sven Gregor, an.