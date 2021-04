Im Gewerbegebiet An der Gromauer in Eisfeld im Landkreis Hildburghausen ist am späten Donnerstagabend eine etwa 5.000 Quadratmeter große Lagerhalle in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei loderten die Flammen noch bis in den Freitagmorgen meterhoch. Derzeit ist noch unklar, wie es zu dem Feuer kam. Die mit Kartonage gefüllte Halle stand komplett in Flammen, auch ein davor geparkter Lastzug brannte aus.