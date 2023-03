In einer Garage im Römhilder Ortsteil Roth (Kreis Hildburghausen) ist am Donnerstagmorgen ein Elektroauto in Flammen aufgegangen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde dabei ein 40-jähriger Mann leicht verletzt. Er hatte viel Rauch eingeatmet und musste ärztlich versorgt werden.

Das Elektroauto fing in der Garage in Roth (LK Hildburghausen) Feuer. Bildrechte: MDR/News5