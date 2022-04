In Thüringen können momentan rund eine Million Haushalte mit Strom aus Windenergie versorgt werden, das geht aus Daten der Landesenergieagentur ThEGA hervor. Die installierte Leistung liegt demnach bei rund 1.694 Megawatt. Die Zahl der Windräder hat sich in den vergangenen beiden Jahren allerdings praktisch nicht erhöht. Zwar kamen im Jahr 2020 16 neue Anlagen hinzu, genau 16 wurden in diesem Jahr aber auch wieder abgebaut . Im vergangenen Jahr gab es neun neue Windräder und sieben verschwanden. Die Leistung stieg dank neuer Technik aber immerhin um 24 Megawatt.

Die Windvorrangebiete, also die Flächen auf denen Windräder gebaut werden dürfen, weisen in Thüringen die Kommunen über die regionale Planungsgesellschaft aus. In Nord- und Südwestthüringen wird gerade an der Fortschreibung der sogenannten Regionalpläne gearbeitet. Bisher musste ein Prozent der Fläche für Windräder eingeplant werden, künftig sollen es zwei Prozent sein. Und dann soll es auch möglich sein, unter bestimmten Bedingungen, Windräder in Landschaftsschutzgebieten aufzustellen. In Habecks Eckpunktepapier sieht das Thüringer Energieministerium die "richtigen Ansätze". "Wann und inwieweit sich draus eine tatsächliche Beschleunigung für die Genehmigung von Windrädern ergibt, kann zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht eingeschätzt werden", sagt Ministeriumssprecher Tom Wetzling.