Trauer Einer von über 80.000 – Jürgen Lück aus Hildburghausen starb mit 53 an Corona

Hauptinhalt

Mehr als 80.000 Menschen sind in Deutschland seit Beginn der Corona-Pandemie an den Folgen oder mit der Erkrankung gestorben. Allein 13.500 davon in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Zum nationalen Gedenktag an die Opfer der Pandemie besucht der MDR Menschen in Mitteldeutschland – Familien, die Verlust und Trauer in Zeiten der Pandemie erlebt haben.