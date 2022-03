Eine Frau ist bei einem Wohnhausbrand im Masserberger Ortsteil Schnett im Kreis Hildburghausen ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, wurde die Bewohnerin in der Nacht zu Montag leblos in dem brennenden Haus gefunden. Sie starb auf dem Weg ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr kämpfte in der Nacht zu Montag in Schnett gegen die Flammen. Bildrechte: MDR/News5/Steffen Ittig

Zudem stellte die Löschwasserversorgung die Feuerwehr vor große Probleme: Wasser musste von einer Zisterne durch lange Schläuche zum Wohnhaus geleitet werden. Aus Hildburghausen und Crock wurden größere Tanklöschfahrzeuge angefordert, die im Pendelverkehr Wasser an die Einsatzstelle brachten. Die Löscharbeiten dauerten am frühen Montagmorgen noch an. Insgesamt waren etwa 90 Feuerwehrleute im Einsatz.