Landkreis Hildburghausen Nach Austritt von 20 Kameraden: Landratsamt prüft Einsatzfähigkeit der Feuerwehr Römhild

Ausgefochten ist der Streit um die Feuerwehr in Römhild in Südthüringen noch nicht. Aber es kommt Bewegung in den Fall: Das Landratsamt in Hildburghausen prüft, ob die Wehr ihre Aufgaben überhaupt noch erfüllen kann. Außerdem wird eine Lösung für den überregionalen Katastrophenschutz gesucht.