In Gleicherwiesen im Landkreis Hildburghausen ist die etwa 500 Jahre alte Linde am Trinkhügel abgebrannt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten Unbekannte am Neujahrstag einen Feuerwerkskörper in einer Höhle des Baums platziert. Die 27 Meter hohe Sommerlinde am Jüdischen Friedhof ging daraufhin in Flammen auf.