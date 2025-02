Im Frühjahr 2020 ließ sich der Neonazi mit einer Grundschuld in Höhe von 140.000 Euro ins Grundbuch des Brattendorfer Gasthofs eintragen. Eine Summe, die fast identisch ist mit den mutmaßlich hinterzogenen Steuerschulden. Ein Zufall? Wollte Frenck das Geld vor einem befürchteten Zugriff der Behörden sichern? Auch diese Frage hat Tommy Frenck unbeantwortet gelassen. Mit der Grundschuld hält Frenck nun einen Anteil an der Immobilie.

Als Frenck 2023 in letzter Instanz den juristischen Kampf um seinen Gasthof "Goldener Löwe" im benachbarten Kloster Veßra verlor, hatte er sich bereits in Brattendorf eine geschäftliche Infrastruktur aufgebaut. Warum schlugen die Behörden nicht eher Alarm? Was wusste man wann über die rechtsextremen Aktivitäten in Brattendorf?

Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Auf Anfrage teilte das Thüringer Amt für Verfassungsschutz MDR Investigativ mit, der Kauf des Gasthofes durch die GGA, sei der Behörde bereits 2018 bekannt geworden. Hinweise, dass Frenck dort geschäftlich beteiligt sei, würden bis ins Jahr 2020 zurückreichen. Erste gastronomische Aktivitäten habe Frenck bereits im Herbst 2022 begonnen - erklärte der Nachrichtendienst. Offenbar schien das Amt von Anfang an sehr genau im Bilde gewesen zu sein, was sich in dem Gasthof tat und wer dort die Fäden zog.

Sicherheitsbehörden in Thüringen haben in den vergangenen zwei Jahrzehnten viel Erfahrung mit dem Kauf von Immobilien durch die rechtsextreme Szene gesammelt. Wie konnte es dem Neonazi trotzdem gelingen, sich nur wenige Kilometer von seinem Gasthof in Kloster Veßra entfernt ein Nachfolgeobjekt zu sichern?

Bildrechte: MDR/Johanna Hemkentokrax

Erst 2024 - rund sechs Jahre nachdem der Verfassungsschutz Informationen hatte - wurden offenbar das Innenministerium und das Landeskriminalamt aktiv. Auf Anfrage erklärt ein Sprecher des Thüringer Innenministeriums: Im August 2024 habe in der Gemeinde Auengrund unter Teilnahme von Vertretern des Landratsamtes, der Ordnungsbehörde und dem Bürgermeister eine Dienstberatung unter anderem zur künftigen Nutzung des Gasthauses in Brattendorf stattgefunden. "Die Taskforce Versammlungslagen, Vertreter des Landeskriminalamts und des Amts für Verfassungsschutz wurden hierzu ebenfalls eingeladen."