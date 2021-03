Elf Betten, die fehlen werden. Elf Betten, die bereit standen für schwangere, gebärende und niedergekommene Frauen. Eine Zahl, die wenig aussagt und doch so viel. Wer selbst einmal von vorzeitigen Wehen überrascht wurde, wer selbst einmal wegen medizinischer Komplikationen während der Schwangerschaft "engmaschig" überwacht werden musste, der kann nachempfinden, wie wichtig ein solches Angebot in der Nähe ist und wie viel Sicherheit es gibt.

"Der Versorgungsauftrag" - regional oder überregional - "schließt grundsätzlich das Betreiben einer geburtshilflichen Station ein." So heißt es im Thüringer Krankenhausplan. Was aber, wenn ein Krankenhaus eine solche Station nicht mehr betreiben kann? Wenn kein Chefarzt gefunden werden kann? So ist die Situation in Hildburghausen, und so war sie wohl auch in einigen jener Geburtskliniken, die seit 1991 nicht mehr da sind.