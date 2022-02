Neues Domizil Gnadenhof Themar soll im Sommer bezugsfertig sein

Zumindest mit den Baubehörden gab es in der Vergangenheit immer mal Ärger. Für die Ställe, Volieren und Unterstände hätte der Gnadenhof entsprechende Genehmigungen beantragen müssen. "Das hatten wir wirklich zu sehr schleifen lassen", gibt Adler im Nachhinein zu.

Seit der Kündigung im Frühjahr sind die Tierschützer auf der Suche nach einem neuen Grundstück. "Wir hatten auch ein - zwei Areale enger im Blick, aber so richtig gepasst hat es nie", so Adler. Gerade, als die Verzweiflung langsam Überhand nehmen wollte, kam der rettende Anruf aus dem Nachbarort Kloster Veßra. Der Besitzer einer dortigen Baumschule bot dem Gnadenhof ein Grundstück an.