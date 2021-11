Heimat Wie die Dorfjugend in Haina zu einem eigenen Jugendklub kam

Maximilian Fritsch ist 18 Jahre alt und steckt mitten in der Ausbildung. Er wird Tischler und möchte auf jeden Fall in Südthüringen bleiben. Am liebsten in Haina - dort, wo er aufgewachsen ist. Und das, obwohl in der ganzen Gegend lange kaum was los war für junge Leute. Doch dann haben sich die Jugendlichen in der ehemaligen Feuerwehr einen kleinen Jugendklub eingerichtet.