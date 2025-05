Der US-amerikanische Rasiererhersteller Harry's will in den nächsten zwei Jahren jeweils zweistellige Millionenbeträge in seinen südthüringischen Standort Eisfeld investieren . Das kündigte das Unternehmen im Rahmen der USA-Reise von Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) an. Genaue Zahlen wurden allerdings nicht genannt. Harry's will Maschinen für eine neue Produktlinie anschaffen.

Voigt sagte, er sei erfreut, dass sich das US-amerikanische Unternehmen in turbulenten Zeiten zu seinem Thüringer Standort bekennt. Harry's hat am Standort Eisfeld 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Dreischichtsystem Rasierklingen herstellen. 2014 hatte ein New Yorker Start-up die Feintechnik Eisfeld GmbH gekauft und seitdem ausgebaut. Es ist der einzige Produktionsstandort des Unternehmens weltweit. Die Firma in Eisfeld stellt seit 1920 Rasierklingen in Südthüringen her.