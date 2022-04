Der Rasierklingenhersteller Harry's erweitert seine Produktionsfläche am Standort in Eisfeld im Landkreis Hildburghausen. Am Donnerstag wurde der erste Spatenstich für die rund 2.000 Quadratmeter große Produktionshalle gesetzt.

In die neue Halle soll modernste Produktionstechnik einziehen. Bildrechte: MDR/Tino Geist