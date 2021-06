In allen Thüringer Landkreisen und kreisfreien Städten liegt die Corona-Inzidenz nun unter 100. Den höchsten Wert hat das Robert-Koch-Institut am Sonntagmorgen mit 88 für den Landkreis Sonneberg berechnet. Es folgt der Landkreis Hildburghausen mit 84. Beide haben auch im bundesweiten Vergleich die höchsten Inzidenzen. In Thüringen an dritter Stelle liegt der Unstrut-Hainich-Kreis mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 64.