Tradition 224. Kalter Markt in Römhild: Tausende Besucher erwartet

29. Januar 2025, 08:42 Uhr

Römhilds Kalter Markt lockt zum 224. Mal Tausende Besucher an: Ein buntes Treiben aus Flohmarkt, Tierbörse und 160 Händlern erwartet die Gäste in der historischen Schlossgasse. Wer das Spektakel erleben will, sollte den Sonderbus nehmen - Parkplätze sind rar.